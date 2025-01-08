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Байден рассчитывает войти в историю как порядочный лидер

Байден хочет войти в историю как лидер, пытавшийся восстановить экономику США
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Craig Hudson/Reuters

Действующий президент США Джо Байден рассчитывает войти в историю как лидер, который пытался вернуть доминирующее положение страны в мире. Об этом он заявил в интервью газете USA Today.

«Я надеюсь, что история скажет, что я пришел и у меня был план, как восстановить экономику и вернуть лидерство Америки в мире. Это была моя надежда. <…> И я надеюсь, что она зафиксирует, что я сделал это честно и порядочно», — сказал он.

Накануне американский журналист Джексон Хинкл высказал мнениеhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/08/24785894.shtml, что Байдена и вице-президента Камалу Харрис запомнят как некомпетентных и коррумпированных политиков, которые приблизили мир к третьей мировой.

Он назвал начало конфликта на Украине при демократах в США главным провалом администрации Байдена, поскольку так мир оказался близок к третьей мировой.

До этого Хинкл заявлял, что у уходящего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис нет шансов победить на выборах президента страны в 2028 году.

Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.

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