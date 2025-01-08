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В США заявили, что администрация Байдена станет худшей в новейшей истории страны

Хинкл: администрацию Байдена запомнят как худшую в новейшей истории США
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Американского президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис запомнят как некомпетентных и коррумпированных политиков, которые приблизили мир к третьей мировой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Джо Байдена и Камалу Харрис запомнят как очень коррумпированных, особенно Байдена, некомпетентных, полных марионеток глубинного государства», — подчеркнул он.

По словам журналиста, Байдена и Харрис можно считать худшими руководителями США в современной истории государства.

Хинкл назвал начало конфликта на Украине при демократах в США главным провалом администрации Байдена, поскольку так мир оказался близок к третьей мировой.

До этого Хинкл заявлял, что у уходящего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис нет шансов победить на выборах президента страны в 2028 году.

Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.

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