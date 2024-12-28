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Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США

WP: Байден считает, что мог победить Трампа на выборах президента в 2024 году
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Nathan Howard/Reuters

В частных беседах с людьми из своего окружения действующий президент США Джо Байден выражал сожаление по поводу выхода из гонки за пост главы государства, пишет The Washinton Post (WP).

По мнению политика и некоторых его помощников, он мог бы победить следующего президента США Дональда Трампа, несмотря на провальное выступление на дебатах и низкий рейтинг. При этом, как считает ряд демократов, именно нежелание выходить из президентской гонки до последнего момента привело к тому, что у вице-президента Камалы Харрис осталось всего три месяца на свою кампанию.

Согласно публикации, к достижениям действующего президента США относят победу над пандемией и недопущение рецессии, которая многим экономистам казалась неизбежной. Байдену также удалось сплотить НАТО и мир и оказать поддержку Украине в конфликте с Россией. При этом одной из его главных проблем было несоответствие стиля управления политика современным реалиям.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее экс-постпред США связал самый большой риск для мира с Трампом.

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Выборы в США - 2024
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