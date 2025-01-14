Россия запросила срочные консультации с Сербией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ запросила срочные консультации в связи с санкциями против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные», — заявил министр.

Лавров выразил надежду, что реакция от сербской стороны будет получена в самое ближайшее время.

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что в санкционных документах Соединенных Штатов касательно компании «Нефтяная индустрия Сербии», которая на 50% принадлежит также попавшей под санкции «Газпром нефти», есть неточности, которые необходимо прояснить перед тем, как начинать переговоры с РФ о доле в NIS. 11 января сербский лидер провел встречу с заместителем государственного секретаря США Ричардом Вермой по поводу новых ограничений.

В США при этом требуют от России выхода из доли в «Нефтяной индустрии Сербии», называя неприемлемым любое российское присутствие в этой стратегически важной для Сербии компании, независимо от размера доли.

Ранее Сербия попросила Россию увеличить объем поставок газа на предстоящий зимний период.