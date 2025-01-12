Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США потребовали от России выхода из доли в «Нефтяной индустрии Сербии»

О'Брайен: Россия должна полностью выйти из доли в NIS
close
Martin Meissner/AP

Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил о необходимости полного вывода российских активов из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпром»). Об этом сообщает РИА Новости.

О'Брайен подчеркнул, что для США неприемлемо любое российское присутствие в этой стратегически важной для Сербии компании, независимо от размера доли.

«Единственное условие — чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю – чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор», – заявил О«Брайен.

По словам О'Брайена, полное обнуление российской собственности в NIS – это единственный способ минимизировать риски, связанные с санкциями. Он заверил, что США не стремятся нарушить стабильность поставок нефти в Сербию и будут оказывать поддержку в процессе вывода российских активов. Такой подход, по его мнению, обеспечит Сербии долгосрочные выгоды и защитит интересы потребителей.

О'Брайен также указал на прецеденты подобных действий в Нидерландах, Швейцарии и Турции, демонстрируя последовательность политики США в отношении российских компаний, попавших под санкции. Он подчеркнул, что деинвестирование должно происходить в полном соответствии с законодательством Сербии.

Накануне президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением о сложной ситуации, связанной с санкциями США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

Ранее Сербия попросила Россию увеличить объем поставок газа на предстоящий зимний период.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами