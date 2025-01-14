Лавров прокомментировал желание Трампа сделать Америку великой

Если избранный президент США Дональд Трамп «сделает Америку еще более великой», надо смотреть, какими методами он будет достигать данную цель. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если еще господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель <...> будет достигаться», — сказал глава МИД РФ.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен полагает, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.