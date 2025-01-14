В США заявили, что Украина отложила мысли «о возврате территорий»

CNN: Украина отказалась от плана вернуть территории на неопределенный срок

Украина отказалась на неопределенный срок от планов на возвращение территорий. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Планы по возвращению территорий, подконтрольных в данный момент России, отложены на неопределенный срок», — отмечается в публикации.

Также указывается, что российские военнослужащие продолжают успешное наступление, когда Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится отступать.

CNN считает, что переговоры о прекращении военного конфликта сегодня кажутся маловероятными.

«Москва не готова ни к каким компромиссам, она играет на победу», — уверены обозреватели телеканала.

В январе государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в обозримом будущем вряд ли вернет территории, которые уже вошли в состав России по результатам референдумов.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский не верит в возвращение территорий военным путем.