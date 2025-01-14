В США считают, что Трамп не понимает «важности» украинского конфликта

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может не понимать важности украинского конфликта и не заинтересован в судьбе Киева. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Избранный президент создал впечатление, что не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США», — говорится в материале.

14 января Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

При этом, по данным CNN, команда Трампа поддерживает идею убедить ЕС перевести российские активы на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в случае заключения мирного соглашения.

Ранее Трамп назвал ужасной внешнюю политику Байдена.