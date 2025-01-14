Президент Литвы раскритиковал Трампа из-за слов о Гренландии

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал «неприемлемыми в XXI веке» слова Дональда Трампа по поводу взятия Гренландии под контроль Соединенных Штатов. Его слова приводит LRT.

Науседа указал, что сегодня звучат заявления, ставящие под сомнения государственные границы. По его словам, это неприемлемо в XXI веке.

«Сегодня мы живем в XXI веке и должны уважать территориальную целостность и суверенитет, особенно международно признанных государств, придерживающихся демократических принципов. Поэтому будем считать это недоразумением», — сказал Науседа, комментируя слова Трампа.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что запросила разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его высказываний о Гренландии.

Ранее в словах Трампа о Гренландии увидели закат гегемонии США.