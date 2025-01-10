Премьер Дании захотела обсудить с Трампом судьбу Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запросила разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его высказываний о Гренландии. Об этом пишет Politico.

В то же время она подчеркнула, что команда Трампа на данный момент не отреагировала на предложение о телефонном разговоре.

«Мы предложили разговор [с Трампом], и я ожидаю, что он состоится», – сказала Фредериксен, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.

Премьер Дании также отметила, что не ожидает, что диалог состоится до инаугурации избранного президента США 20 января.

До этого Дональд Трамп призвал Данию отказаться от Гренландии в пользу США «ради защиты свободного мира». Политик намерен купить остров.

Гренландия — крупнейший на Земле остров с населением около 56 тыс. человек и площадью свыше 2 тыс. кв. км. С 1721 года остров контролируется Данией, до 1953 года он являлся ее колонией, а сейчас считается частью территории страны.

Ранее премьер Италии расшифровала послание Трампа по поводу Гренландии.