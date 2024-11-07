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В СВР заявили о негативном влиянии США на Армению

СВР: США активизировали работу по переориентации Армении на прозападный формат

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Sergei Grits/AP

Государственный департамент США начал работу по ускорению в Армении процесса окончательной переориентации на прозападный формат развития и настойчиво толкает республику к самоуничтожению. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.

По данным СВР, в Соединенных Штатах считают важным усилить «направляющее воздействие» на политическую элиту Армении с целью побудить республику, несмотря на возможные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития. Для решения этой задачи Вашингтон воспользуется методами, ранее применяемым в Молдавии и на Украине.

В частности, связанным с Госдепом организациям поручено расширить программы подготовки для сотрудников главных госорганов Армении и обеспечить активное участие иностранных советников, которые будут менять работу местного правительства в интересах Запада, добавили в СВР.

Как заверяют в разведке, первейшей задачей является формирование устойчивого антироссийского направления в общественно-политических процессах Армении. Для этого, по данным СВР, Штаты прибегнут к длительной информационно-пропагандистской кампании, которая будет включать дискредитацию возможностей сотрудничества Армении с РФ, ЕАЭС и ОДКБ, а также распространение материалов о «притеснениях» мигрантов армян на российской территории.

В начале октября председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников сообщал, что западные страны намерены разместить контингент НАТО в Закавказье под предлогом урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией — де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти США и Европейского союза продолжают вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа.

Ранее Байден направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо.

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