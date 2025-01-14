Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкий политолог предположил, кто координировал атаку ВСУ на станцию «Русская»

Политолог Озер: атака ВСУ на «Русскую» координировалась британским спецназом SAS
close
krasnodar-tr.gazprom.ru/

Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер считает, что британский спецназ координировал атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Такое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости.

Это произошло на фоне подготовки технических деталей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а конфликт находился в завершающей стадии, отметил политолог.

По его мнению, страны — члены Евросоюза, которые в 2022 году поддержали стамбульский процесс, в настоящее время так и не заинтересованы в прекращении конфликта.

Атака на станцию, по словам Озера, скорее всего, «была осуществлена ​​небольшой группой внутри украинской армии» и «подобные спецоперации обычно координируются британским спецназом SAS».

Он также выразил мнение, что произошедшее не принесет пользу украинской стороне.

Станция была атакована беспилотниками ВСУ 11 января. Как заявило Минобороны РФ, все дроны были сбиты, но осколки сбитого дрона упали на территории станции, в результате чего здание и оборудование получили незначительные повреждения. В настоящий момент станция продолжает работать в обычном режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «продолжением линии энергетического терроризма».

Ранее в Госдуме обвинили Ми-6 и ФБР в подготовке атаки на станцию «Турецкого потока».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами