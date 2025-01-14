Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер считает, что британский спецназ координировал атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Такое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости.

Это произошло на фоне подготовки технических деталей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а конфликт находился в завершающей стадии, отметил политолог.

По его мнению, страны — члены Евросоюза, которые в 2022 году поддержали стамбульский процесс, в настоящее время так и не заинтересованы в прекращении конфликта.

Атака на станцию, по словам Озера, скорее всего, «была осуществлена ​​небольшой группой внутри украинской армии» и «подобные спецоперации обычно координируются британским спецназом SAS».

Он также выразил мнение, что произошедшее не принесет пользу украинской стороне.

Станция была атакована беспилотниками ВСУ 11 января. Как заявило Минобороны РФ, все дроны были сбиты, но осколки сбитого дрона упали на территории станции, в результате чего здание и оборудование получили незначительные повреждения. В настоящий момент станция продолжает работать в обычном режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «продолжением линии энергетического терроризма».

Ранее в Госдуме обвинили Ми-6 и ФБР в подготовке атаки на станцию «Турецкого потока».