В подготовке атаки на станцию «Турецкого потока» принимали участие спецслужбы МИ-6 и ФБР. Об этом РИА Новости заявил член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев.

«Украина никогда не решится на подобного рода акции без серьезной поддержки западных спецслужб и, соответственно, использования их инфраструктуры», — сказал парламентарий.

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по КС «Русская» в Краснодарском крае. В Министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка украинской стороны атаковать станцию «Русская» является продолжением линии энергетического терроризма. Представитель Кремля отметил, что произошедшее — новое и «очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам», подобных диверсиям на «Северном потоке».

Ранее депутат заявил, что атака на «Турецкий поток» ухудшит отношения ЕС и Украины.