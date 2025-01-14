В Кишиневе хотят завести дело из-за повышения тарифа на газ

Представители партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) обратились в прокуратуру Молдавии с требованием возбудить уголовное дело из-за повышения тарифа на газ. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан в своем Telegram-канале.

«Сегодня MAN направило в Генпрокуратуру ходатайство о возбуждении отдельного уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и госбюджету в результате повышения цен на газ», — написал он.

Национальное агентство по регулированию энергетики ранее приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря 2024 года вырос на 28%, до 0,85 доллара за кубометр. В MAN остались этим недовольны и направили заявление в прокуратуру.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам. К таким мерам власти страны пришли после того, как российский газ перестал поступать в страну транзитом через Украину.

Ранее сообщалось, что Молдавия нашла замену российскому газу в Болгарии.