Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кишиневе хотят завести дело из-за повышения тарифа на газ

Мэр Кишинева Чебан потребовал возбудить уголовное дело из-за роста цен на газ
close
Sergei Karpukhin/Reuters

Представители партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) обратились в прокуратуру Молдавии с требованием возбудить уголовное дело из-за повышения тарифа на газ. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан в своем Telegram-канале.

«Сегодня MAN направило в Генпрокуратуру ходатайство о возбуждении отдельного уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и госбюджету в результате повышения цен на газ», — написал он.

Национальное агентство по регулированию энергетики ранее приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря 2024 года вырос на 28%, до 0,85 доллара за кубометр. В MAN остались этим недовольны и направили заявление в прокуратуру.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам. К таким мерам власти страны пришли после того, как российский газ перестал поступать в страну транзитом через Украину.

Ранее сообщалось, что Молдавия нашла замену российскому газу в Болгарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами