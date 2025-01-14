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Захарова ответила на слова главы МИД Молдавии о том, что она «не представляет дипломатию»

Захарова: глава МИД Молдавии Попшой расписался в том, что крыть нечем
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который заявил, что больше не будет комментировать ее заявления.

В ответ на аргумент главы молдавского МИД о том, что Захарова «не представляет дипломатию», женщина заявила, что представляет дипломатию, основанную на правде. Она подчеркнула, что все ее слова о ситуации в республике основаны на цифрах, фактах и прямых цитатах.

«Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — написала Захарова.

Она добавила, что «буквально каждый комментарий» МИД РФ был реакцией на «русофобскую риторику» Кишинева, и призвала прекратить подобные высказывания.

В сентябре 2020 года президенту России Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову пришлось извиниться перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.

Ранее политолога Сатановского уволили после оскорбления Захаровой.

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