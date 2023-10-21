«Я ни слова не сказал матом». За что Соловьев уволил Сатановского

Недопустимое высказывание
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил об увольнении востоковеда Евгения Сатановского с канала «Соловьев Live» за его высказывания в адрес официального представителя российского МИД Марии Захаровой и заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова.
«Не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала»,
— видеозапись с таким заявлением телеведущий опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам главного редактора «Соловьев Live», Сатановский пару дней назад дал интервью израильскому журналисту и в ходе беседы прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбив дипломатов и МИД России.
Журналист принес извинения министерству иностранных дел, а также лично Богданову и Захаровой «за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание, допущенное сотрудником нашего канала Сатановским».
Реакция МИД и Хамзаева
Интервью с Сатановским вышло на YouTube-канале «Вальдман-LINE» израильского журналиста Александра Вельдмана 17 октября. Сатановский раскритиковал позицию российского МИД в связи с вооруженным конфликтом Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС. В том числе он заявил, что Мария Захарова «Израиль терпеть не может и особо это не скрывает».
Пресс-служба МИД России в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Соловьева.
«Уважаемый Владимир Рудольфович, Вам точно перед нами не за что извиняться. А то, что Вы взяли на себя вину другого человека, еще раз свидетельствует о Ваших человеческих качествах. Работаем», — говорится в сообщении.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев, в свою очередь, предложил привлечь политолога к ответственности за оскорбление представителя власти.
Он уведомил о подготовке обращения в МВД России и Следственный комитет в связи с этой ситуацией.
«Данный увлекшийся «политолог» должен быть привлечен по статье УК РФ, статья 319. Оскорбление представителя власти», — сказал Хамзаев.
Реакция Сатановского
Сам политолог назвал действия Соловьева по части своего увольнения верными. Он также выразил сожаление, что скандал произошел именно в день, когда Соловьеву исполнилось 60 лет. Сатановский назвал произошедшее случайностью.
«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие», — сказал Сатановский в разговоре с санкт-петербургским изданием «Фонтанка».
Как рассказал востоковед, в молодости он работал на металлургическом заводе «Серп и Молот», откуда и набрался специфической лексики. При этом отметил, что ни слова не сказал матом «по поводу никого, тем более дамы».
Сатановский — ученый-востоковед, специализирующийся на политике и экономике Израиля и других стран Ближнего Востока. На этой неделе он комментировал ситуацию, сказав, что наземная операция Израиля в секторе Газа может привести к уничтожению всего региона.
На канале «Cоловьев Live» Сатановский вел передачу «Армагеддоныч». «Соловьев Live» с 7 апреля 2022 года выходит на частотах, которые прежде принадлежали телеканалу Euronews.