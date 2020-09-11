«Даже не напоминал»: Путин извинился перед Вучичем за шутку Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский президент Владимир Путин принес ему извинения за неудачную шутку официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о визите сербских чиновников в Белый дом в Вашингтоне. Как сообщает РИА «Новости», извинился за пост Захаровой в соцсетях и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров — тоже. А из-за этого принесли извинения оба. Притом что я даже не напоминал и, как воспитанный человек, никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — заявил сербский президент.

Он отметил, что многие политики в Сербии «несут чушь» про Россию и не извиняются, а шаг российских президента и министра показали, насколько Москва уважает Белград и лично Вучича.

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Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принес Вучичу свои извинения. Два лидера провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали также актуальные политические вопросы: косовское урегулирование, переговоры Белграда с Брюсселем и Вашингтоном, стратегическое партнерство России и Сербии.

«Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — отмечает пресс-служба Кремля.

Скандал вызвала ранее публикация в соцсетях официального представителя МИД РФ Марии Захаровой шутки по поводу визита сербской делегации во главе с Вучичем в США. Там, напомним, сербы провели переговоры с главой правительства самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти — при посредничестве американского президента Дональда Трампа.

По итогам переговоров Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

Сербские СМИ опубликовали фотографию, на которой Вучич сидит в кресле перед Трампом, положив руки на сдвинутые колени. Захарова приложила к фото скриншот из фильма «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун в главной роли — знаменитую сцену перекидывания ноги на ногу.

«Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2», — написала представитель МИД РФ.

Шутка Захаровой была воспринята негативно. По словам автора поста, ее неправильно поняли — «единственное, что в [посте] содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». «Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — дополнила она первоначальную версию поста.

«Пост Захаровой в большей степени говорит о ней самой. Примитивизм и отсутствие культуры характеризует <…> ее саму», — приводили сербские СМИ слова Вучича.

При этом посла России в республике Александра Боцан-Харченко приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом Захаровой. Газета Blic 7 сентября вышла с заголовком «Захарова самым примитивным образом оскорбила президента Сербии». Пост официального представителя МИД РФ авторы материала называют «неуместной выходкой», а также утверждают, что последствия «шутки» могли оказать негативное влияние на отношения Москвы и Белграда.

«Это необычно, когда официальный представитель МИД допускает такое высказывание в публичном поле. Это находится вне обычной демократической практики. <…> Однако я не думаю, что поведение Захаровой может ухудшить отношения Сербии и России. Если бы международные отношения строились на основе высказываний одного человека, никаких отношений попросту не было бы», — заявил экс-посол Сербии в США Иван Вуячич.