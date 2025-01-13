Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Об этом он заявил в вечернем обращении в своем Telegram-канале.

Он отметил, что санкции будут направлены против финансового сектора России.

«Будем и дальше работать с партнерами, чтобы согласовать наше давление. А второй документ – законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции», — сказал он.

Зеленский добавил, что данный законопроект будет внесен на рассмотрение в Верховную раду.

Недавно украинский лидер подписал ряд законов, касающихся оборонного сектора страны. Согласно первому проекту, на Украине перестали существовать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Согласно другому закону, подписанному 31 декабря, вернувшиеся из плена гражданские получат право на отсрочку от мобилизации. Кроме того, будет упрощен порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Ранее Зеленский ужесточил наказание за подкуп иностранных должностных лиц.