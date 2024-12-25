Зеленский ужесточил наказание за подкуп иностранных должностных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым планируется усовершенствовать механизм привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады.

«Зеленский подписал закон №4111-IX. Он усиливает борьбу с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Это шаг к членству Украины в Организации экономического сотрудничества и развития», — говорится в сообщении.

В парламенте уточнили, что закон предусматривает увеличение размера штрафов за попытку подкупа должностных лиц. Кроме того, в отношении юридических лиц смогут применить дополнительные меры наказания. В частности, речь идет о временном ограничении деятельности компании и запрете участия в государственных закупках.

Накануне бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пожаловался в бельгийскую прокуратуру на попытку подкупа Зеленским премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По его словам, поскольку президент Украины потерял неприкосновенность в результате завершения полномочий в мае 2024 года, его могут привлечь к ответственности.

Ранее Фицо рассказал, как Зеленский «финансово вредит» Словакии.