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В МИД РФ назвали фейком письмо от Лаврова главе МИД Азербайджана

МИД РФ: сообщения о письме Лаврова Байрамову о воздушном пространстве — фейк
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Сообщения о письме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова коллеге из Азербайджана Джейхуну Байрамову о воздушном пространстве России являются фейком. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве опровергли письмо Лаврова о невозможности гарантировать безопасное использование воздушного пространства РФ.

«Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс — пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию», – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

На этом фоне в МИД РФ призвали представителей СМИ и блогеров «критически относиться к любым непроверенным публикациям и материалам».

25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет Embraer 190, принадлежавший компании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно летело из Баку в Грозный.

Всего на борту находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди них были 16 граждан РФ, из которых выжили девять.

28 декабря российский президент Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе беседы последний заявил, что самолет потерпел крушение из-за «внешнего воздействия» над территорией РФ.

В свою очередь, Путин принес извинения в связи с произошедшим. Он пояснил, что воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту в Грозном, когда город подвергся атаке украинских дронов. В тот момент в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), и члены экипажа приняли решение уйти на другой аэродром.

Ранее в Азербайджане заявили, что трагедии с упавшим в Казахстане самолетом можно было избежать.

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