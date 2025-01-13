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В США оценили возможность новых военных поставок на Украину до ухода Байдена

Пентагон: США до ухода Байдена не будут объявлять о военных поставках на Украину
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Al Drago/Reuters

США до ухода действующего президента страны Джо Байдена с соответствующего поста не планируют объявлять о новых поставках военной техники на Украину. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у него, собирается ли Вашингтон оказать Киеву дополнительную помощь перед сменой власти.

«Мне нечего объявить с подиума», — сказал Райдер.

Он подчеркнул, что задача по распределению оставшихся средств на поддержку Украины перейдет будущей администрации США во главе с избранным президентом страны Дональдом Трампом. Речь идет о деньгах, выделенных американским конгрессом.

9 января на американской базе «Рамштайн», расположенной в Германии, состоялось заседание контактной группы по ситуации на Украине. В ходе мероприятия американский министр обороны Ллойд Остин объявил о выделении пакета военной помощи Киеву на сумму $500 млн. Эти средства будут потрачены на закупку различных боеприпасов и оборудования для истребителей F-16, уже поставленных в зону конфликта.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что США намерены и дальше делать все возможное для продолжения боевых действий. При этом европейским государствам приходится «идти в фарватере этой генеральной линии», подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в США назвали общую сумму средств, потраченных союзниками на поддержку Украины с февраля 2022 года.

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