Песков оценил итоги заседания контактной группы по Украине в Германии

Песков: США собираются и дальше делать все для продолжения конфликта на Украине

США при нынешнем руководстве планируют и дальше делать все возможное для продолжения боевых действий на Украине. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание, что недавно на американской базе «Рамштайн» в Германии состоялось заседание контактной группы по ситуации на Украине. В связи с этим они попросили пресс-секретаря российского президента прокомментировать решение участников встречи предоставить Киеву дополнительную военную помощь.

Отвечая на вопрос, Песков отметил, что сейчас в западных странах растут противоречия по поводу поддержки Украины. В то же время эти государства продолжают придерживаться уже известной позиции и говорят о намерении дальше помогать Киеву.

«Мы, конечно, внимательно наблюдаем за этим процессом. <...> США при нынешнем руководстве намерены и дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере этой генеральной линии», — подчеркнул представитель Кремля.

Заседание контактной группы по ситуации на Украине состоялось 9 января. В том числе во встрече принял участие американский министр обороны Ллойд Остин, который объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $500 млн. Эти средства будут потрачены на закупку ракет и оборудования для истребителей F-16, уже поставленных в зону конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул зарубежных партнеров в невыполнении общений, касающихся поставок техники.