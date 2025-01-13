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В РФ призвали Анкару задуматься после атаки ВСУ на КС «Русская»

Сенатор Климов: Анкаре стоит отреагировать на попытку ВСУ атаковать КС Русская
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

После попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае, которая является начальной точкой поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», Анкаре следует задуматься, стоило ли ей помогать Киеву. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что украинские власти фактически занимаются энергетическим терроризмом в европейской части западного мира.

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по КС «Русская» в Краснодарском крае. В Министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

К текущему моменту специалисты завершили работы по устранению последствий атаки. В настоящее время трубопровод осуществляет поставки газа в штатном режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве.

По мнению заместителя председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакана Топкурулу, Киев и Вашингтон нацелились на «Турецкий поток», так как он используется для поставок газа в европейские страны наиболее безопасным способом. Данный трубопровод, по его словам, очень важен как для Анкары, так и для других западных государств.

Ранее депутат заявил, что Украина начала воевать против Европы.

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