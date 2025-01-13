Депутат заявил, что Украина начала воевать против Европы

Депутат Колесник увидел в попытке ВСУ атаковать станцию в РФ угрозу для Европы

Попытка украинских военных атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — это угроза для Европейского континента. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Киев перекрыл свою газовую трубу, оставив несколько стран Евросоюза без газа.

«Но у нас есть «Турецкий поток». Они пытаются перекрыть и этот вариант. Но это не против нас, мы-то найдем, куда газ свой применить. Это Украина уже начала воевать против Европы», — добавил депутат.

Колесник вспомнил, как однажды премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался сделать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечание, на что тот ответил: «Кто такой Орбан? У него что, армия есть?»

«А весь ЕС на эту армию для Киева и скидывался, и теперь Украина нависает угрозой для Европы», — добавил он.

13 января в министерстве обороны России сообщили, что Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», для прекращения поставок российского энергоносителя в Европу.

С 1 января транзит российского газа в Европу через Украину прекратился. Киев официально отказался продлевать соглашение с Москвой после истечения контракта, действовавшего до 31 декабря 2024 года. Новый договор между сторонами подписан не был. Теперь поставки осуществляются только через черноморскую магистраль «Турецкий поток».

Ранее в Bloomberg рассказали о риске глобальной борьбы за газ из-за Европы.