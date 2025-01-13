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В РФ внесли в стоп-лист вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии

ТАСС: вице-канцлер МИД Эстонии Линд внесена в стоп-лист в РФ
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России внесли в стоп-лист вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии Минну-Лийну Линд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.

Собеседник агентства подчеркнул, что Линд известна своей «системной русофобией».

«Это решение — «привет» Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой, о чем стало известно буквально накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря прошлого года», — поделился источник.

До этого Захарова, комментируя аннулирование своей визы для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявила в своем Telegram-канале, что не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия.

2 декабря 2024 года агентство ТАСС сообщало, что журналисты пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова получили визы Мальты и аккредитации для освещения мероприятия. Визы также получила российская делегация.

Ранее Россия внесла в стоп-лист заместителя премьера Великобритании.

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