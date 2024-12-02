Журналисты пула Лаврова получили аккредитацию и визы на СМИД ОБСЕ

Журналисты пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова получили визы Мальты и аккредитации для освещения встречи министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

31-й Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет 5–6 декабря на Мальте. Совет министров состоит из министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ и является центральным директивным и руководящим органом Организации.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Мальта должна обеспечить равноправное участие всех делегаций в декабрьском СМИД.

В октябре в МИД РФ заявляли, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в кризисе, потому что отошла от первоначальных задач.

Исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин считает, что в Европе в настоящее время нет сотрудничества и безопасности, а также нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого. По словам дипломата, бывшие партнеры России не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность.

Ранее РФ выразила протест из-за нарушений Данией консенсуса форума ОБСЕ.