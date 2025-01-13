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Журналист раскритиковал политику «левых либералов» в отношении Украины

Журналист Боуз заявил, что левые либералы финансируют нацистов на Украине
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х раскритиковал политику стран Запада в отношении конфликта на Украине.

По его словам, «левые либералы» Европы стали крупнейшими сторонниками боевых действий и милитаризма, финансируя «настоящих нацистов на Украине». В то же время тех, кто выступает против продолжения конфликта, они сами называют «нацистами».

Накануне премьер-министр Словакии назвал президента Украины «попрошайкой и шантажистом». Фицо считает, что Зеленский ходит по Европе, «попрошайничает и шантажирует», выпрашивая у других деньги. Премьер Словакии подчеркнул, что «иногда ему это надоедает». Подобному «пора положить конец», добавил Фицо.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Владимиру Зеленскому уже никто и ничего не поможет, планов помощи Запада Украине нет.

Ранее премьер Венгрии посчитал бессмысленным финансирование Западом Украины.

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