Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х раскритиковал политику стран Запада в отношении конфликта на Украине.

По его словам, «левые либералы» Европы стали крупнейшими сторонниками боевых действий и милитаризма, финансируя «настоящих нацистов на Украине». В то же время тех, кто выступает против продолжения конфликта, они сами называют «нацистами».

Накануне премьер-министр Словакии назвал президента Украины «попрошайкой и шантажистом». Фицо считает, что Зеленский ходит по Европе, «попрошайничает и шантажирует», выпрашивая у других деньги. Премьер Словакии подчеркнул, что «иногда ему это надоедает». Подобному «пора положить конец», добавил Фицо.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Владимиру Зеленскому уже никто и ничего не поможет, планов помощи Запада Украине нет.

Ранее премьер Венгрии посчитал бессмысленным финансирование Западом Украины.