Огромные деньги, потраченные странами Запада на Украину, сгорели. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

По подсчетам Орбана, США и европейские страны в общей сложности вложили в Украину около €300 млрд. По мнению политика, за такие деньги можно было бы достичь быстрого повышения качестве жизни во всей Европе, в том числе на Балканах.

Эти деньги помогли бы справиться с миграционными проблемами, позволили бы построить новейшую европейскую систему обороны, однако они сгорели, добавил Орбан.

По итогам, инфраструктура, транспорт и энергетическая система Украины все равно были разрушены до фундамента, и в обозримом будущем республика не в состоянии поддерживать свою экономику, высказал мнение венгерский премьер.

В этом же интервью Орбан заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году, и произойдет это либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

Ранее в Евросоюзе испугались обращения все большего числа стран в сторону России.