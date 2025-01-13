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Депутат Рады назвал помощь Зеленскому бесперспективной

Депутат Дубинский: Зеленскому уже никто не поможет, планов помощи Запада нет
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже никто и ничего не поможет, планов помощи Запада Украине нет. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

«Ничего и никто Зеленскому уже не поможет. Все эти миллиарды с «Рамштайна» — это инвестиции в их [западный] ВПК, на годы вперед», — заявил он.

По словам Дубинского, помощь украинской стороне бесперспективна. Он добавил, что у западных представителей отсутствуют планы по передаче вооружений. Кроме того, на Украине нет желающих и дальше воевать с Россией, отметил депутат.

До этого Дубинский уличил Зеленского во лжи. Политик заявил, что украинский лидер мог украсть несколько миллионов евро из роты элитной 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, бойцы которой проходили обучение во Франции.

Депутат также предположил, что Зеленский с президентом Франции Эммануэлем Макроном просто украли денежные средства. Дубинский отметил, что спустя полгода после того, как бригада в полном объеме не была отправлена в зону боевых действий, ее разделили между другими формированиями.

Ранее в Раде объяснили, что мешает окончанию конфликта.

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