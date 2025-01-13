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В ЕК рассказали о состоянии заболевшей пневмонией фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен неделю пролежала в больнице из-за пневмонии
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Francois Lenoir/Reuters

Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось чуть больше недели провести в больнице из-за воспаления легких, но сейчас она уже находится дома. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.

Пинью рассказала, что фон дер Ляйен положили в больницу 2 января после осмотра. Там она проходила лечение до пятницы, 10 января.

По словам Пинью, теперь глава Еврокомиссии долечивается у себя дома в Германии и хорошо восстанавливается. При этом она не уточнила, когда фон дер Ляйен вернется к работе.

О том, что у фон дер Ляйен обнаружили воспаление легких, стало известно 3 января. Представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер отмечал, что ей диагностировали сильную форму пневмонии. Из-за этого пришлось перенести запланированное на 9–10 января заседание Еврокомиссии на более позднюю дату.

Фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 2019 года, она стала первой женщиной на этом посту. В июне 2024 года ее утвердили на второй срок.

Ранее Нэнси Пелоси попала в больницу во время визита в Люксембург.

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