В ЕК рассказали о состоянии заболевшей пневмонией фон дер Ляйен

Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось чуть больше недели провести в больнице из-за воспаления легких, но сейчас она уже находится дома. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.

Пинью рассказала, что фон дер Ляйен положили в больницу 2 января после осмотра. Там она проходила лечение до пятницы, 10 января.

По словам Пинью, теперь глава Еврокомиссии долечивается у себя дома в Германии и хорошо восстанавливается. При этом она не уточнила, когда фон дер Ляйен вернется к работе.

О том, что у фон дер Ляйен обнаружили воспаление легких, стало известно 3 января. Представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер отмечал, что ей диагностировали сильную форму пневмонии. Из-за этого пришлось перенести запланированное на 9–10 января заседание Еврокомиссии на более позднюю дату.

Фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 2019 года, она стала первой женщиной на этом посту. В июне 2024 года ее утвердили на второй срок.

Ранее Нэнси Пелоси попала в больницу во время визита в Люксембург.