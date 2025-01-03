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У фон дер Ляйен диагностировали воспаление легких

Председатель ЕК фон дер Ляйен заболела воспалением легких
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Ognen Teofilovski/Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких и не будет выполнять свои обязанности в первые две недели января. Об этом сообщил представитель Комиссии Стефан де Кеерсмакер в интервью агентству PAP.

Де Кеерсмакер отметил, что у фон дер Ляйен диагностирована сильная форма пневмонии.

Агентство подчеркивает, что из-за состояния здоровья фон дер Ляйен заседание Европейской комиссии, запланированное на 9-10 января в Гданьске, будет перенесено на более позднюю дату.

Кроме того, фон дер Ляйен не сможет присутствовать на церемонии, посвященной началу польского председательства в ЕС, которая состоится 3 января в Варшаве.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выросло число пациентов с ОРВИ, среди возбудителей доминирует грипп А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других приводит к осложнениям и может развиться до пневмонии всего за сутки. Для профилактики гриппа в ведомстве посоветовали вакцинацию, которая может помочь избежать тяжелого течения болезни.

Ранее Нэнси Пелоси попала в больницу во время визита в Люксембург.

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