Нэнси Пелоси попала в больницу во время визита в Люксембург

84-летняя бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси получила травму во время визита с делегацией конгресса в Люксембург и сейчас проходит медицинское обследование в местной больнице. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время поездки с двухпартийной делегацией конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах, ... Пелоси получила травму... и была направлена в больницу на обследование», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за полученной травмы она не сможет участвовать в оставшихся запланированных мероприятиях делегации.

В пресс-релизе также говорится, что Пелоси с нетерпением ждет возможности вернуться домой в США.

В ноябре экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси была переизбрана в нижнюю палату конгресса в возрасте 84 лет. Законодательница была избрана от 11-го округа штата Калифорния.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оказавшись в окружении республиканского большинства в Вашингтоне и нового президента США Дональда Трампа, Нэнси Пелоси попадет в «ад, который она честно заслужила».

Ранее Пелоси призвала молиться за США при Трампе.