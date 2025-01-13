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Президент ЦАР 14 января посетит Москву

Президент ЦАР 14 января вылетает в РФ, где встретится с Путиным
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Global Look Press

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера 14 января вылетает в Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альберт Мокпем.

Туадера планирует провести в России 3-4 дня.

«Визит президента в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет 5 дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным», — сказал Мокпем.

В ноябре лидеры РФ и ЦАР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между странами в разных сферах, включая политику, экономику и гуманитарные вопросы.

Они также обменялись мнениями относительно ситуации в регионе с акцентом на совместные усилия по борьбе с террористическими угрозами и обеспечению безопасности на территории республики. Путин подтвердил намерение Москвы оказывать поддержку в укреплении безопасности, экономической стабильности и суверенитета ЦАР.

Ранее Путин пригласил президента Сенегала посетить с визитом Россию.

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