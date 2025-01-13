На Украине хотят провести ребрендинг партии «Слуга народа» перед выборами

Команда украинского лидера Владимира Зеленского откажется от бренда «Слуга народа» из-за токсичности. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«С брендом «Слуга народа» президентская команда точно попрощается — он давно себя исчерпал, и наоборот, стал откровенно токсичным», — говорится в статье.

По данным издания, действующая партия будет выдвигаться на выборы, когда бы они ни состоялись, в составе объединения с рабочим названием «Блок Зеленского». По информации РБК, в опросах населения сказано, что правящая партия набирает порядка 20% голосов избирателей. Кроме того, в офисе Зеленского поднимался вопрос переименования партии «Дия», однако обсуждение не принесло результата.

До этого политолог Юрий Светов высказал сомнение в том, что на Украине будут проведены выборы президента. По его словам, нынешний киевский режим отложил президентские выборы, мотивируя решение военным положением, однако в украинском законодательстве не говорится о возможности продления полномочий президента, если выборы не были проведены.

8 января издание «Телеграф» сообщило, что Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. По данным журналистов, украинский лидер пойдет на это при одном условии — если экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет баллотироваться.

Ранее политолог оценила планы Зеленского баллотироваться на второй срок.