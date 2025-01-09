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Политолог оценила планы Зеленского баллотироваться на второй срок

Политолог Шеслер: Зеленский надеется сохранить власть даже без поддержки народа
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала планы украинского лидера Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. По ее словам, нынешний президент страны, несмотря на снижение уровня поддержки, будет всеми силами пытаться удержать власть, чтобы и дальше набивать собственные карманы.

«Вообще, тема выборов наиболее выгодна для Запада. Во-первых, так можно поставить Зеленского в очень неустойчивое положение и манипулировать им. А во-вторых, это перекладывает на него ответственность за все просчеты Запада», — рассуждает эксперт.

Запад может в любой момент убрать Зеленского с политической арены, вытащив вместо него безымянного персонажа, раскрутив его за пару недель и сделав президентом Украины, добавила она.

Накануне украинское издание «Телеграф» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Собеседник издания рассказал, что нынешний лидер страны пойдет на выборы при одном условии — если экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет баллотироваться.

До этого стало известно, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в будущих выборах главы государства.

Ранее на Украине призвали Зеленского «свалить» с поста президента страны.

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