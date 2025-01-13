В Армении заявили о нежелании выходить из ЕАЭС

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил на пресс-конференции, что Ереван не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Папоян отметил, что Армения не хочет ничем заменять ЕАЭС и желает быть независимой.

«А независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас. Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится», — сказал министр.

По словам Папояна, Армения должна укреплять, расширять и углублять сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, а также поддерживать сотрудничество с другими организациями.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Как пояснил премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук высказывал мнение, что в случае разрыва отношений Армении с Евразийским экономическим союзом цены на энергию и продукты питания значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения будет стоять в очереди на вступление в ЕС.