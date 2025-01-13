Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили о нежелании выходить из ЕАЭС

Министр экономики Армении: Ереван не планирует выходить из ЕАЭС
close
Владислав Воднев/РИА Новости

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил на пресс-конференции, что Ереван не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Папоян отметил, что Армения не хочет ничем заменять ЕАЭС и желает быть независимой.

«А независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас. Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится», — сказал министр.

По словам Папояна, Армения должна укреплять, расширять и углублять сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, а также поддерживать сотрудничество с другими организациями.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Как пояснил премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук высказывал мнение, что в случае разрыва отношений Армении с Евразийским экономическим союзом цены на энергию и продукты питания значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения будет стоять в очереди на вступление в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами