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Политолог оценил план команды Трампа быстро завершить конфликт на Украине

Политолог Бовт усомнился в том, что Трамп быстро завершит украинский конфликт
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Saul Loeb/AP

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал план команды избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в ближайшие месяцы после инаугурации. По мнению эксперта, основ для компромисса между руководством России и властями Украины на сегодняшний день нет.

«Предположим, произошла заморозка конфликта на Украине по линии фронта. А что дальше? Такой сценарий не устраивает Москву — уже было сделано много заявлений на этот счет, в том числе лично от [президента России Владимира] Путина, от представителей нашего МИД и так далее», — обратил внимание Бовт.

7 января Трамп провел пресс-конференцию, в ходе которой ему задали вопрос о возможных сроках завершения украинского конфликта. Политик выразил надежду, что сможет добиться прекращения боевых действий между Киевом и Москвой в течение шести месяцев после инаугурации.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев при этом усомнился в способности избранного президента США быстро добиться успехов в процессе урегулирования украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным.

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