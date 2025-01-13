Политолог оценил план команды Трампа быстро завершить конфликт на Украине

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал план команды избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в ближайшие месяцы после инаугурации. По мнению эксперта, основ для компромисса между руководством России и властями Украины на сегодняшний день нет.

«Предположим, произошла заморозка конфликта на Украине по линии фронта. А что дальше? Такой сценарий не устраивает Москву — уже было сделано много заявлений на этот счет, в том числе лично от [президента России Владимира] Путина, от представителей нашего МИД и так далее», — обратил внимание Бовт.

7 января Трамп провел пресс-конференцию, в ходе которой ему задали вопрос о возможных сроках завершения украинского конфликта. Политик выразил надежду, что сможет добиться прекращения боевых действий между Киевом и Москвой в течение шести месяцев после инаугурации.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев при этом усомнился в способности избранного президента США быстро добиться успехов в процессе урегулирования украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным.