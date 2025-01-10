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В России предложили пересмотреть итоги Второй мировой войны

Журавлев: при пересмотре итогов Второй мировой Литва будет принадлежать РФ
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Если пересматривать результаты Второй мировой войны, по логике литовского президента Гитанаса Науседы, то Литва и вся Прибалтика должны принадлежать РФ, заявил в беседе с РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и <...> нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи», — объяснил парламентарий.

Он отметил, что РФ не против получить Сувалкский коридор, территорию на границе Польши и Литвы, которая позволит наладить снабжение Калининградской области по суше.

Журавлев добавил, что Россия готова защищать свою землю «не только на словах», и участь Литвы в случае конфликта «будет печальна», даже если за страну вступится НАТО.

9 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс.

В Кремле отметили, что слова литовского лидера говорят о территориальных претензиях к РФ, и Россия это учтет.

Ранее Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой» из-за слов о Калининграде.

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