Названа главная цель переговоров Путина и Трампа

Основной целью переговоров президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может стать обсуждение «отката» войск НАТО на восточных рубежах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что Путин планирует заключить новые соглашения, которые гарантируют, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, а НАТО сократит свое присутствие на востоке.

Издание подчеркивает, что президент РФ планирует изменить мировую систему, чтобы предотвратить любые угрозы для России. Утверждается, что Путин обеспокоен ситуацией, которая может сложиться после завершения российско-украинского конфликта.

10 января Трамп заявил во время своего выступления перед журналистами, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату. Позднее Трамп ответил, что будет ждать встречи с российским лидером по поводу разрешения конфликта на Украине.

Ранее Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии.