Британцы назвали Маска виновным в негативном влиянии на политику страны

Observer: 53 % британцев заявили о негативном влиянии Маска на политику страны

Более половины британских избирателей заявили, что американский предприниматель Илон Маск негативно влияет на политику Великобритании. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты Observer, пишет The Guardian.

Главным образом британцы отмечают высказывания Маска в отношении премьер-министра страны Кира Стармера и главы партии Reform UK Найджела Фаража.

Отмечается, что привлек внимание пост Маска в X с предложением освободить Великобританию от «тиранического правительства».

Недавно Маск заявил, что судебная система Великобритании полностью уничтожена на фоне скандала с бандами сутенеров, эксплуатирующих детей.

Газета The Telegraph писала, что более тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, в состав которых входили мужчины — выходцы из азиатских стран, в городе Телфорд.

Ранее Стармера попросили оценить заявление Маска о тирании в Британии.