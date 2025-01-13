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Бывший советник Трампа обещал выгнать Маска из Белого дома

Экс-советник Трампа Бэннон пообещал выгнать Маска из Белого дома до инаугурации
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск «плохой парень». Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

«Я добьюсь, чтобы Илона Маска выгнали из поселения. У него не будет синего пропуска с полным доступом в Белый дом», — заявил он.

По словам Бэннона, единственной целью Маска является заработок денег, поскольку он хочет стать триллионером. Он добавил, что предприниматель сделает все, чтобы каждая из его компаний была защищена и получала более выгодные сделки.

До этого более половины британских избирателей заявили, что Маск негативно влияет на политику Великобритании. Главным образом британцы отмечают высказывания Маска в отношении премьер-министра страны Кира Стармера и главы партии Reform UK Найджела Фаража. Отмечается, что привлек внимание пост Маска в X с предложением освободить Великобританию от «тиранического правительства».

Ранее в США рассказали, к каким последствиям приведет ошибка Трампа в ситуации на Украине.

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