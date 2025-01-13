Володин считает, что введенные санкции против России сработали в плюс

Россия достигла успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он рассказал, что прочел книгу французского историка Эммануэля Тодда «Поражение Запада», в которой тот анализирует происходящее в мире, в отдельных европейских странах, США и РФ.

Автор книги отмечает, что Вашингтон и его европейские союзники недооценили Россию.

«Помимо повышения уровня и продолжительности жизни, низкой безработицы Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс», — написал Володин.

Тодд, указал спикер Госдумы, подчеркивает, что российская экономика и показатель ВВП РФ на данный момент намного более реалистичны, чем западные, так как привязаны к материальному производству.

Автор «Поражения Запада» также считает серьезным преимуществом России — «мягкую силу» эпохи президента РФ Владимира Путина. Россия не навязывает собственные ценности другим странам, поэтому стала интересна большинству стран, которые противостоят ценностям Запада, добавил Володин.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и »Газпром нефтью».

Ранее в США потребовали от России выхода из доли в «Нефтяной индустрии Сербии».