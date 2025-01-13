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В США предложили арестовать Зеленского

Экс-советник Пентагона Макгрегор предложил арестовать Владимира Зеленского
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский должен находиться за решеткой, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал на YouTube-канале Deep Dive.

«Зеленскому место в тюрьме, по крайней мере до тех пор, пока мы не разработаем план казни этого человека, потому что он преступник в самом худшем смысле этого слова», — сказал Макгрегор.

Экс-советник Пентагона также пояснил, что Зеленский сам и руками подконтрольных ему силовых структур сделал для ликвидации государственности на Украине больше, чем кто-либо другой в мире.

Таким образом эксперт прокомментировал интервью украинского лидера популярному американскому блогеру Лексу Фридману. Темами беседы стали переговоры с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, судьба замороженных российских активов, будущие президентские выборы на Украине, а также звонок Александра Лукашенко в первые дни конфликта и его извинения. Кроме того, во время этой беседы Зеленский несколько раз произнес матерные слова, говоря о Путине, причем на русском языке.

Ранее в США одним словом описали Зеленского после его оскорбления в адрес Путина.

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