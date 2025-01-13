Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Канаде призвали организовать встречу стран, которым угрожал Трамп

Экс-премьер Канады Кретьен назвал Трампа задирой
close
Global Look Press

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен назвал избранного американского президента Дональда Трампа задирой и призвал организовать встречу стран, в адрес которых он уже выдвинул претензии. Об этом пишет газета The Globe and Mail.

По его словам, избранный президент подвергает нападкам страны ЕС. Он добавил, что для урегулирования вопроса следует привлечь председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Канадский экс-премьер подчеркнул, что нужно противостоять «большому задире».

Кретьен также заявил, что власти должны защищать интересы в отношениях с Вашингтоном. Кроме того, он потребовал от США решить проблему попадания в Канаду нелегального оружия и провести работу по борьбе с контрабандой.

6 января Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

В начале января Трамп также заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Он добавил, что намерен вернуть под американский контроль Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский.

Ранее Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами