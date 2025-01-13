В Канаде призвали организовать встречу стран, которым угрожал Трамп

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен назвал избранного американского президента Дональда Трампа задирой и призвал организовать встречу стран, в адрес которых он уже выдвинул претензии. Об этом пишет газета The Globe and Mail.

По его словам, избранный президент подвергает нападкам страны ЕС. Он добавил, что для урегулирования вопроса следует привлечь председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Канадский экс-премьер подчеркнул, что нужно противостоять «большому задире».

Кретьен также заявил, что власти должны защищать интересы в отношениях с Вашингтоном. Кроме того, он потребовал от США решить проблему попадания в Канаду нелегального оружия и провести работу по борьбе с контрабандой.

6 января Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

В начале января Трамп также заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Он добавил, что намерен вернуть под американский контроль Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский.

Ранее Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой.