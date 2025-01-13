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Российский дипломат прокомментировал заявление постпреда США в Вене о конфликте на Украине

Дипломат Ульянов: США препятствуют урегулированию украинского конфликта
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Shannon Stapleton/Reuters

Постоянный представитель Соединенных Штатов при международных учреждениях в Вене назвала конфликт на Украине бессмысленным, при этом не ответив на вопрос о причинах сопротивления Вашингтона и Лондона урегулированию конфликта в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

Российский дипломат отметил, что во время последней сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) американский постпред назвала бессмысленным украинский конфликт. После чего Ульянов поинтересовался у нее, почему же тогда США и Великобритания в апреле 2022 года помешали достижению почти полностью согласованного двустороннего соглашения между Москвой и Киевом. Дипломат РФ подчеркнул, что ответа от американского коллеги не последовало. Также промолчала и британская сторона.

13 января газета Financial Times сообщила, что основной целью переговоров президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может стать обсуждение невступления Украины в НАТО.

Ранее в США рассказали, к каким последствиям приведет ошибка Трампа в ситуации на Украине.

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