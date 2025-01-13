В Китае высказались о способности Трампа привлечь РФ на сторону США для сдерживания КНР

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет привлечь Российскую Федерацию на сторону Соединенных Штатов для сдерживания КНР. Об этом заявил основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета профессор Ван Цзисы, сообщает ТАСС.

По его словам, некоторые люди, в том числе и в Китае, считают, что США хотят перетянуть РФ на свою сторону для сдерживания Китая.

«Сможет ли он после прихода к власти значительно улучшить отношения с Россией? Сможет ли перетянуть Россию на свою сторону для борьбы с Китаем? Я думаю, что это абсолютно невозможно, не думаю, что существует такая возможность», — сказал профессор.

Он также отметил, что Соединенные Штаты ведут политику двойного сдерживания против РФ и Китая. Это, как отметил эксперт, еще больше укрепляет отношения между Пекином и Москвой. По его мнению, будущий хозяин Белого дома не может изменить такое положение дел.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай являются союзниками «во всех смыслах этого слова».

Ранее в Турции раскрыли планы Трампа по России и Китаю.