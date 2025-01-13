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В Китае высказались о способности Трампа привлечь РФ на сторону США для сдерживания КНР

Ван Цзисы: Трамп не сможет привлечь РФ на сторону США для сдерживания Китая
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет привлечь Российскую Федерацию на сторону Соединенных Штатов для сдерживания КНР. Об этом заявил основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета профессор Ван Цзисы, сообщает ТАСС.

По его словам, некоторые люди, в том числе и в Китае, считают, что США хотят перетянуть РФ на свою сторону для сдерживания Китая.

«Сможет ли он после прихода к власти значительно улучшить отношения с Россией? Сможет ли перетянуть Россию на свою сторону для борьбы с Китаем? Я думаю, что это абсолютно невозможно, не думаю, что существует такая возможность», — сказал профессор.

Он также отметил, что Соединенные Штаты ведут политику двойного сдерживания против РФ и Китая. Это, как отметил эксперт, еще больше укрепляет отношения между Пекином и Москвой. По его мнению, будущий хозяин Белого дома не может изменить такое положение дел.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай являются союзниками «во всех смыслах этого слова».

Ранее в Турции раскрыли планы Трампа по России и Китаю.

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