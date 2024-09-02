Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова»

Россия и Китай являются союзниками «во всех смыслах этого слова». Об этом на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла, заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«И Китайская Народная Республика, и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах этого слова», — подчеркнул президент.

По словам Путина, Россия и Китай действуют совместно прежде всего в областях экономики, культуры, а также гуманитарных связей.

До этого глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России и Китаю следует сфокусировать усилия на защите своих интересов в условиях давления со стороны стран Запада.

Российский премьер отметил, что Запад стремится сохранить свое доминирование в мире путем наложения нелегитимных санкций, пытаясь таким образом сдержать рост экономик Китая и России.

Ранее Путин назвал условие для развития трехстороннего сотрудничества России, Монголии и Китая.