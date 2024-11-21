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Эксперт раскрыл планы Трампа по России и Китаю

Аналитик Эрчин: Трамп будет максимально мешать сближению России и Китая

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп попытается максимально помешать сближению России и Китая, чтобы сохранить экономическое доминирование Вашингтона. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин.

По его словам, главной осью политики Трампа является превосходство Америки, поэтому он будет уделять большое внимание экономическому позиционированию. В связи с этим, предполагает эксперт, Трамп захочет максимально отдалить Россию от Китая.

Комментируя возможность снятия санкций вместе с началом переговоров по урегулированию кризиса на Украине, он заявил, что это будет постепенным процессом.

«Я думаю, что санкции будут сниматься постепенно, с окончанием украинской войны, но будет жесткий торг. Конечно, каковы будут размеры этого торга? Это покажет время», — указал Эрчин.

До этого председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что если Китай и Соединенные Штаты Америки будут рассматривать друг друга в качестве врагов, то отношения двух государств столкнутся с регрессом. Си Цзиньпин добавил, что в случае, если два государства будут относиться друг к другу как к противникам, а также будут принимать участие в недобросовестной конкуренции, китайско-американские отношения могут столкнуться с различными затруднениями.

Ранее экс-сотрудник Пентагона раскрыл, как Байден вытащил Трампа из «украинской передряги».

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