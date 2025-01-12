Нетаньяху обсудил с Байденом ход переговоров по Газе

Байден и Нетаньяху обсудили прогресс на переговорах по заложникам в Газе

Переговоры по освобождению находящихся в секторе Газа заложников стали главной темой телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

«Премьер-министр обсудил с американским президентом прогресс на переговорах по освобождению заложников и проинформировал его о мандате, данном переговорной делегации в Дохе, для активизации процесса их освобождения», — говорится в сообщении.

12 января советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что переговоры по вопросу освобождения заложников в Газе «находятся на завершающем этапе», и соглашение может быть достигнуто до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

11 января сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС готово предоставить список израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, на начальном этапе реализации соглашения о прекращении огня в анклаве.

Ранее стало известно, что в Израиле разработают план «полного уничтожения» ХАМАС.