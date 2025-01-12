В Белом доме назвали возможные сроки соглашения по заложникам в Газе

Соглашение по заложникам в Газе может быть достигнуто до инаугурации Трампа

Переговорные стороны по вопросу освобождения заложников в Газе «находятся на завершающем этапе» и могут достигнуть соглашения до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан в интервью CNN.

«Мы очень близки. Но в то же время это все еще означает, что мы далеки, потому что пока не пересечена финишная черта, соглашение не достигнуто», – сказал Салливан.

Он также упомянул, что финальная договоренность может быть достигнута еще до формального вступления Трампа на пост президента. По его словам, советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк уже неделю проводит переговоры в Дохе, где происходят обсуждения последних нюансов соглашения.

«Мы полны решимости использовать каждый оставшийся день нашего времени в администрации, чтобы достичь этого», – подчеркнул он.

Салливан добавил, что Байден ежедневно получает обновленную информацию по этому вопросу и, вероятно, вскоре встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Накануне сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС готово предоставить список израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, на начальном этапе реализации соглашения о прекращении огня в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер еврейского государства Беньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.